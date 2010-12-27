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В конце апреля в Петергофе включат фонтаны
Сегодня, 16:11
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nastya960

В конце апреля в Петергофе включат фонтаны

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А через 3 недели пройдет Весенний праздник фонтанов.

Уже в конце апреля в Петергофе начнут работать фонтаны. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника. 

Фонтаны включат 27 апреля, а через три недели, 18 мая пройдет Весенний праздник фонтанов. Тематика праздника пока что держится в строжайшем секрете. В прошлом году это была "Дворцовая сага", которая была посвящена 100-летнему юбилею музейных сооружений в ранее существовавших резиденциях царей. 

Ранее в Петергофе обнаружили пернатую копию Дональда Трампа.
Фото: ВК / "Петергоф".

 

 

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Теги: весенний праздник фонтанов, петергоф, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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