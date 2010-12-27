В конце апреля в Петергофе включат фонтаны

А через 3 недели пройдет Весенний праздник фонтанов.

Уже в конце апреля в Петергофе начнут работать фонтаны. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Фонтаны включат 27 апреля, а через три недели, 18 мая пройдет Весенний праздник фонтанов. Тематика праздника пока что держится в строжайшем секрете. В прошлом году это была "Дворцовая сага", которая была посвящена 100-летнему юбилею музейных сооружений в ранее существовавших резиденциях царей.

Ранее в Петергофе обнаружили пернатую копию Дональда Трампа.

Фото: ВК / "Петергоф".