Открытие фонтанов Петергофа перенесли на неопределенный срок

Сотрудники музея подготовили небольшой ролик с видами Нижнего парка, чтобы хотя бы так показать чудесные виды этой весны. Открытие должно было состояться 25 апреля.

В субботу, 25 апреля, в Петергофе должно было состояться открытие летнего сезона фонтанов. Открытие было перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщали пресс-служба музея.

В конце марта были проведены тестовые пуски фонтанов, ежедневно специалисты проверяют важные узлы системы. Парковые службы продолжают облагораживать клумбы, зеленые насаждения, кустарники и деревья. Также были проведены реставрационные и ремонтные работы. В Тронный зал Большого петергофского дворца вернулись две отреставрированные люстры 50-70-х годов XVIII столетия.

Сотрудники музея подготовили небольшой ролик с видами Нижнего парка, чтобы хотя бы так показать чудесные виды этой весны.

КГИОП добился реставрации вокзала "Новый Петергоф".

Видео: YouTube/ Peterhof Museum