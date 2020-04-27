Открытие фонтанов Петергофа перенесли на неопределенный срок

В субботу, 25 апреля, в Петергофе должно было состояться открытие летнего сезона фонтанов. Открытие было перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщали пресс-служба музея.
В конце марта были проведены тестовые пуски фонтанов, ежедневно специалисты проверяют важные узлы системы. Парковые службы продолжают облагораживать клумбы, зеленые насаждения, кустарники и деревья. Также были проведены реставрационные и ремонтные работы. В Тронный зал Большого петергофского дворца вернулись две отреставрированные люстры 50-70-х годов XVIII столетия.
Сотрудники музея подготовили небольшой ролик с видами Нижнего парка, чтобы хотя бы так показать чудесные виды этой весны.
КГИОП добился реставрации вокзала "Новый Петергоф".
Видео: YouTube/ Peterhof Museum
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