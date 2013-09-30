Фонтан в Шушарах уходит на помывку

У больших фонтанов чащи моют по очереди, чтобы полностью не отключать его.

Фонтан в Шушарах на Первомайской улице, 1, уходит на техническое обслуживание и помывку, сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга". Это означает, что некоторое время он работать не будет.

Фонтан восстановили в 2020 году, до этого несколько лет он был без собственника и находился в аварийной состоянии. Комплекс построили еще в 1980 году.

Помимо Шушар специалисты продолжат помывку фонтана на Крестовском острове, 21, а также фонтанов на аллее Смольного у домов №1 и №2.

Ранее петербуржцам объяснили, почему не стоит купаться в фонтанах.

Фото: администрация Петербурга