Фонтан из-под земли забил во дворе на проспекте Луначарского в Петербурге

Прорыв трубы с холодной водой произошел у жилого дома на севере города.

Во дворе жилого дома на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы холодного водоснабжения, из-за которого из-под земли забил фонтан воды. Инцидент зафиксирован во дворе дома 82 корпус 1.

О происшествии сообщил глава муниципального округа Северный Юрий Куликов. По его словам, ситуация не представляет угрозы для жителей близлежащих домов. Территория аварии была оперативно взята под контроль совместно с аварийными службами.

Куликов отметил, что для проведения основной части ремонтных работ специалистам необходим доступ к инженерным коммуникациям, однако процесс осложняют припаркованные во дворе автомобили.

В городском "Водоканале" уточнили, что вытекание воды было остановлено еще около 18:00. По данным предприятия, причиной инцидента стало повреждение рукава временного водопровода.

Фото: Piter.TV