Индекс Московской биржи он смог подняться до отметки 2790,59 пунктов.

В четверг, 27 июня, Фондовый рынок России установил исторический рекорд. Об этом сообщает "Интерфакс".

В данный момент, индекс Московской биржи он смог подняться до отметки 2790,59 пунктов. По словам экспертов, к 10 утра индекс МосБиржи составил 2756,39 пункта, а индекс РТС - 1387,64 пункта. Таким образом стоимость основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,7%.

Росту рынка "помогло" повышение интереса иностранных инвесторов к российским активам. Кроме того, на рост повлияло восстановление цен на нефть. Сейчас стоимость за баррель составляет 66 долларов.

Специалисты ожидают дальнейшего повышения цен на фондовом рынке России.

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Видео:IGOR Sudnishnikov/YouTube









