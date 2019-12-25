В деле Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти появилась новые фигуранты

На данный момент задержаны еще 3 человека.

Полиция провела задержание новых фигурантов дела о хищении средств Фонда защиты прав участников долевого строительства Ленобласти. Список подозреваемых пополнили 3 человека. Об этом сообщила пресс-служба СК региона.

Речь идёт о лицах, причастных к строительству ЖК "Тридевяткино царство", "Щегловская усадьба", "Яркий", "Десяткино 2.0", "Город детства" и "Шотландия".

Напомним, что Фонду были представлены деньги на окончание строительства многоквартирных домов после передачи прав застройщика. Работы, как выяснилось, велись по завышенной стоимости из-за махинаций с документацией. В общей сложности произошло хищение более 250 млн рублей.

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Фото: Piter.TV