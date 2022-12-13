Татьяна Голикова рассказала об уровне заработной платы жителей четырех территорий в РФ.

Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах увеличится на 20 процентов. Соответствующее заявление по итогам правительственного совещания при участии президента РФ Владимира Путина сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница пояснила, что говорит об уровне оплаты местных сотрудников с 1 января 2023 года. С 2024 года этот показатель будет приведен в соответствие требованиями, обозначенными в указах главы государства по вопросу заработной платы.

С 1 января помимо того, что вводится российский МРОТ, устанавливается 25-разрядная тарифная сетка, еще и на 20% увеличивается фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах.

Фото и видео: Правительство России