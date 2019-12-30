Фонд кино потребовал вернуть часть средств у авторов "Пиковой дамы. Зазеркалье"

Лента вышла в прокат 14 марта 2019 года

Фонд Кино не собирается отсуживать у авторов фильма "Пиковая дама. Зазеркалье" деньги, выделенные на производство и прокат. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что фонд намерен взыскать с ООО "РБ Продакшн" безвозмездную субсидию, выделенную на производство фильма. По информации СМИ, на ленту потратили 79 млн руб., 50 млн из которых были выделены из госбюджета. Из денег "Фонда кино" 35 млн авторы получили на безвозвратной основе.

"Пиковая дама. Зазеркалье" вышла в прокат 14 марта 2019 года. По разным данным ее сборы составили от Сборы составили 86 до 94 млн руб. Итоговые цифры не устроили "Фонд кино", и организация обратилась в суд с требованием вернуть выделенные на съемки ленты деньги.

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