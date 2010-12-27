Фонд кино поддержит семь российских фильмов из собственных средств

Финансовую поддержку получат картины "Братство" Павла Лунгина и "Гоголь. Страшная месть" Егора Баранова.

Фонд кино поддержит семь кинопроектов из собственных средств. Об этом 15 августа сообщили в Министерстве культуры.

Финансовую поддержку получат картины "Братство" Павла Лунгина, "Гоголь. Страшная месть" Егора Баранова, "Временные трудности" Михаила Расходникова, "СуперБобровы. Пора домой" Дмитрия Дьяченко, "Проводник" Ильи Максимова и "Тобол" Игоря Зайцева.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры внесло предложения по изменению устава Фонда кино. Чиновники ведомства хотят самостоятельно назначать главу фонда и контролировать расход бюджетных средств.

Фото: Гоголь. Страшная месть / ВК.