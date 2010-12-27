Министерство культуры РФ хочет взять под контроль Фонд кино

По решению ведомства, теперь правительство России будет назначать главу организации и контролировать расходование государственных средств.

Министерство культуры внесет изменения в устав Фонда кино. Об этом 13 августа сообщает издание "Фонтанка".

По решению ведомства, теперь правительство России будет назначать главу организации и контролировать расходование государственных средств. Раньше эти функции принадлежали самому Фонду.

По информации "Фонтанки", Минкульт хочет контролировать не только распределение средств на авторское, детское кино и дебюты, но и на коммерческие, "зрительские" проекты. Раньше ими занимался Фонд кино. Это решение может привести к тому, что приоритет будут получать проекты, "идейно интересующие Минкульт". Министр культуры Владимир Мединский уже согласился на изменения в уставе Фонда кино. По информации СМИ, поправки к закону уже направлены на согласование.

Отметим, что не только Министерство культуры разрабатывает изменения устава Фонда кино. В июле попечительский совет самой организации также обсуждал поправки.

Ранее Piter.TV писал о том, что в начале августа министр культуры Владимир Мединский приезжал в Выборгский замок.

Фото: Piter.TV