Министр культуры Владимир Мединский прибыл в Выборгский замок

Директор Выборгского объединенного музея-заповедника и губернатор Ленинградской области провели министру экскурсию по историческим сооружениям, а также рассказали о ходе и итогах реставрации.

Министр культуры Российской Федерации посетил Выборгский замок. В рамках празднования Дня Ленинградской области, высокопоставленный чиновник совершил прогулку по замку в сопровождении губернатора и директора музея. В ходе прогулки они обсудили реставрцию замка и её результаты. Директор Выборгского замка Владимир Цой провел для значимого государственного деятеля экскурсию по внутреннему двору и рассказал историю сооружений. Также делегация из губернатора, директора замка и министра культуры посетила башню Святого Олафа.

Фото: Piter.TV