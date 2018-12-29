Фонд капремонта в Петербурге собрал 15,1 млрд рублей

При этом фонд достиг 98,6% собираемости взносов по итогам 2018 года.

Петербургский фонд капремонта собрал около 15 миллиардов 146 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации. При этом фонд достиг 98,6% собираемости взносов по итогам 2018 года.

Показатель достиг 99,6% в жилых домах, а собственники нежилых зданий были не такими добросовестными плательщиками. Собираемость взносов у них составила только 77,3%. Собранные деньги пойдут на оплату работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах и на разработку проектной документации.

Отметим, что минимальный размер взноса на капремонт в Северной столице составляет от 4 до 5 рублей на квадратный метр и зависит от дома. В начале этого года он вырос на один рубль по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что фонд капремонта Ленобласти взыскивает долги.

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