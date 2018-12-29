Фонд капремонта Ленобласти взыскивает долги

Минимальный взнос на капитальный ремонт составляет 7 рублей 20 копеек с одного квадратного метра общей площади помещения.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области сообщает, что в связи с изменением размера платы за капремонт, гражданам, пользующимися услугами "Автоплатеж" для перечисления взносов на капитальный ремонт, рекомендуется проверить его настройки.

С 1 января 2019 года, в соответствие с постановлением правительства Ленинградской области, изменилась стоимость минимального взноса на капитальный ремонт. Новый тариф составляет 7 рублей 20 копеек с одного квадратного метра общей площади помещения.

Если автоплатёж продолжит осуществляться в старом размере, то собственник рискует накопить долг, на который будет начисляться пеня. Информацию о том, как отменить платеж и подключить его заново, но в нужном размере, можно найдете на сайте своего банка.

Для получения компенсации взносов на капитальный ремонт собственники теперь освобождены от необходимости лично доказывать отсутствие задолженности. Необходимые документы уполномоченный орган государственной власти региона будет получать у регионального оператора, либо у владельца спецсчета. Предоставляться такая информация должна в течение пяти рабочих дней. Таким образом, получить компенсацию на коммунальные услуги, в том числе за капремонт, стало проще. Подробная информация размещена на официальном портале НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области."

Ведется претензионная работа по взысканию задолженностей в судебном порядке. В 2018 году Фондом подано 4 445 иска на сумму более 89 миллионов рублей.

В том числе:

— Юридическим лицам предъявлено 38 исков на сумму 37,1 млн. рублей;

— Физическим лицам предъявлено 4405 исков на сумму 52,7 млн. рублей.

Это на 1015% больше, чем за 2017 год. На январь 2018 года собираемость взносов на капитальный ремонт в Ленинградской области составила ~91%.

В случае возникновения вопросов по заданной теме, Фонд капремонта рекомендует обращаться за информацией через официальный портал: http://kapremlo47.ru/question/. А также по электронной почте: reg.operator@lokaprem.ru или телефону горячей линии: 8 (812) 320-99-15.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: "Интересный Выборг"