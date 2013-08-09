Фонд имущества Петербурга отозвал иск на 5,2 млн рублей к компании АРИН

Ответчик предоставил ведомству платёжное поручение в полном объёме.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил производство по иску на 5,2 млн рублей, которое подало АО "Фонд имущества Санкт–Петербурга" к ООО "Агентство развития и исследований в недвижимости" (АРИН). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных судов.

Согласно материалам дела, компания АРИН получила неосновательное обогащение на крупную сумму в ходе продажи активов СПб ГУП "МПБО–2" в прошлом году. Единственным участником проведённого аукциона стало АО "Невский экологический оператор" (НЭО). Лот продали почти за 450 млн рублей, при этом комиссия составила 2,5% от стоимости. Фонд и АРИН поделили эту сумму, в результате чего второй стороне и достались 5,2 млн. После того,как иск поступил в суд, прошли задержания гендиректора фонда, а также его зама, председателя совета директоров АРИН и индивидуального предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по факту продажи активов "МПБО–2" и ряда других объектов.

Ответчик предоставил ведомству платёжное поручение в полном объёме. Иск был отозван.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный требует реставрации башни Галерной гавани на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV