Фонд друзей балтийской нерпы показал, как тюлень ест селедку

Этот тюлень стал первым "пациентом" Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в 2021 году.

Детеныш тюленя, которого 1 апреля нашли сотрудники порта Усть-Луга на берегу Финского залива, учится есть рыбу. В Фонде друзей балтийской нерпы сообщили, что это первые рыбки животного. По видео понятно, что справиться с селедкой ему еще не просто.

Сначала тюлень подозрительно отнесся к пище и не приступал к ней. Затем не знал, с какой стороны подойти. В итоге детеныш полностью взял рыбу в пасть и медленно начал ее разжевывать. Может показаться, что он вовсе не жует, но на самом деле это не так, уточнили сотрудники Фонда.

Серому тюленю около 5 недель. Он находится на лечении.

Накануне другого тюленя поймали в Петербурге. Он отдыхал на Крюковом канале.

Видео: YouTube / NerpaSpb