Фонд друзей балтийской нерпы ищет Крошику жену

Некоторые петербуржцы посоветовали просто поймать ему невесту.

Любимчик петербуржцев и самый известный обитатель Фонда друзей балтийской нерпы, Крошик, уже подрос. Волонтеры задались вопросом, где же найти ему жену? Теперь эту тему обсуждают все неравнодушные петербуржцы.

Уже взрослеет наш герой, убегать от него приходится все стремительней, и как ему найти жену, идей пока нет, – отметили в Фонде друзей балтийской нерпы

Петербуржцы подошли основательно к этому вопросу, кто-то поинтересовался, что станет с Крошиком, если не найти ему жену? Некоторые посоветовали просто поймать ему невесту. Обсуждение темы идёт полным ходом.

Напомним, Крошик – единственный тюлень, который решил остаться в центре, а не на воле.

Городские открытия: нерпенок, который считает себя человеком.

Фото и видео: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99