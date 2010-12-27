Фонд друзей балтийской нерпы готовится к "выпускному" Окуневой-2 и Малышки Нервы

С понедельника, 24 июня, подопечные фонда начнут самостоятельную жизнь.

Фонд друзей балтийской нерпы в соцсетях рассказал о предстоящем и грустном событии для организации. Сообщение появилось в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте".

Новую жизнь на воле начнут нерпа и тюлень по имени Окунева-2 и Малышка Нерва. Животные пошли на поправку в центре и уже готовы к свободному плаванию.

Ранее было опубликовано видео знакомства Нервы и Окуневой-2. Первой знакомиться решила балтийская нерпа, так как нерпы чрезвычайно самоуверенные животные. Активисты боялись, что нерпа напугает своей настойчивостью серого тюленя. Но все прошло хорошо, они стали друзьями.

Фото: vk.com/sealrescue