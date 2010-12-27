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Фонд друзей балтийской нерпы готовится к "выпускному" Окуневой-2 и Малышки Нервы
Сегодня, 14:48
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arteliseev

Фонд друзей балтийской нерпы готовится к "выпускному" Окуневой-2 и Малышки Нервы

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С понедельника, 24 июня, подопечные фонда начнут самостоятельную жизнь.

Фонд друзей балтийской нерпы в соцсетях рассказал о предстоящем и грустном событии для организации. Сообщение появилось в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте". 

Новую жизнь на воле начнут нерпа и тюлень по имени Окунева-2 и Малышка Нерва. Животные пошли на поправку в центре и уже готовы к свободному плаванию. 

Ранее было опубликовано видео знакомства Нервы и Окуневой-2. Первой знакомиться решила балтийская нерпа, так как нерпы чрезвычайно самоуверенные животные. Активисты боялись, что нерпа напугает своей настойчивостью серого тюленя. Но все прошло хорошо, они стали друзьями.

Фото: vk.com/sealrescue

Теги: животные, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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