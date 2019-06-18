Видео: активисты познакомили балтийскую нерпу с серым тюленем

Первой знакомиться решила балтийская нерпа, так как нерпы чрезвычайно самоуверенные животные.

В "Фонде помощи балтийской нерпе" активисты познакомили балтийскую нерпу с серым тюленем. Это сделали для того, чтобы им было вместе веселее, они быстрее отвыкли бы от человека. Об этом сообщили в официальной группе фонда.

Первой знакомиться решила балтийская нерпа, так как нерпы чрезвычайно самоуверенные животные. Активисты боялись, что нерпа напугает своей настойчивостью серого тюленя. Но все прошло хорошо, они стали друзьями.

В природе, если серый тюлень подплывет поинтересоваться "понаехавшей" нерпой, то тут же получит передней ластой по длинной морде и поплывет себе восвояси, горько сожалея о своем излишнем любопытстве. "Фонд балтийской нерпы"

В мае "Фонд балтийской нерпы" засек данные первого тюленя, выпущенного в залив с телеметрией.

Видео: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99