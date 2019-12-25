Фонд Варламова просит обезопасить Суворовский проспект от смертельных ДТП

Фонд содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" подготовил предложение по предотвращению смертельных аварий на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко. Те, кто поддерживает эти меры, могут подписать соответствующую петицию.
По мнению авторов инициативы, на Суворовском проспекте необходимо уменьшить число полос и сузить их. Кроме того, нужно организовать островки безопасности на пешеходных переходах, уменьшить радиус поворотов и снизить скорость движения.
Напомним, 18 мая на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко произошло ужасное ДТП. Водитель такси на большой скорости сбил женщину с детьми 4 и 6 лет. Дети уцелели, но мать погибла прямо у них на глазах.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.
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