Фонд Варламова просит обезопасить Суворовский проспект от смертельных ДТП

По мнению авторов инициативы, необходимо уменьшить число полос и сузить их.

Фонд содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца" подготовил предложение по предотвращению смертельных аварий на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко. Те, кто поддерживает эти меры, могут подписать соответствующую петицию.

По мнению авторов инициативы, на Суворовском проспекте необходимо уменьшить число полос и сузить их. Кроме того, нужно организовать островки безопасности на пешеходных переходах, уменьшить радиус поворотов и снизить скорость движения.

Напомним, 18 мая на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко произошло ужасное ДТП. Водитель такси на большой скорости сбил женщину с детьми 4 и 6 лет. Дети уцелели, но мать погибла прямо у них на глазах.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.