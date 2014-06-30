Фонд Газпрома выставил на торги участок на Васильевском острове

Участок площадью 6,9 га выставлен на продажу.

Земельный надел площадью 6,9 га у устья Смоленки оценили в 1,9 млрд рублей. Территория предназначена для образовательных и общественно-деловых объектов. Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома" объявил о продаже земельного участка площадью 6,9 га, расположенного возле устья реки Смоленки на Васильевском острове. Информация о лоте размещена на электронной площадке "Газпромбанка". Начальная стоимость составляет 1,9 млрд рублей.

Речь идет о территории по адресу Мичманская улица, участок 14, в границах набережной Смоленки, улицы Кораблестроителей и продолжения Морской набережной. Прием заявок продлится до 10 марта, подведение итогов запланировано на 12 марта. Первоначально площадку рассматривали для строительства кампуса Санкт-Петербургского государственного университета, однако впоследствии вуз отказался от реализации проекта. В 2023 году правительство РФ передало этот надел фонду по рыночной оценке без проведения торгов.

Согласно установленным параметрам, территория предназначена для размещения объектов образования и просвещения. По правилам землепользования и застройки Петербурга участок относится к зоне ТД2-1, предусматривающей специализированную общественно-деловую застройку. В перечень основных видов разрешенного использования входят образовательные учреждения, культурно-досуговые объекты и спортивные комплексы. В условно допустимых значатся гостиницы и предприятия общественного питания. Возведение жилых домов на этой площадке не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что Петербуржцы смогут послушать аудиопрогулку "Блокада на Петроградской стороне"

Фото: Piter.tv