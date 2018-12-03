Фонд "Газпрома" получит участок на Мичманской улице в Петербурге

На участке площадью 6,9 га построят здание образовательного учреждения.

Участок на Мичманской улице, 14, на Васильевском острове в Северной столице получит Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома" без участия в торгах. Соответствующей информацией поделился депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем телеграм-канале 1 декабря.

На участке площадью 6,9 га построят здание образовательного учреждения. Борис Вишневский отметил, что местные жители не первый год просят создать на территории пустыря зеленую зону.

Направляю запросы в Правительство РФ и губернатору Петербурга – в курсе ли они, что на Васильевском нет ни одного полноценного парка, а жители просили сделать здесь рекреационную зону? Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

В 2014 году Петербург передал участок СПбГУ для возведения общежитий, уже в феврале 2023 года "ДОМ.РФ" выставил территорию на торги со стартовой ценой почти в 1 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Морскую набережную намерены продлить до Мичманской улицы. Общая протяженность нового участка составит 763 метра.

Фото: земля.дом.рф