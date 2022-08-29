Фонд "Антон тут рядом" планирует закрыть детский инклюзивный центр Петербурга

Однако сотрудники сообщили и о хорошей новости: готовится "нечто новое и необходимое" для Северной столицы.

Благотворительный фонд "Антон тут рядом" закроет детский инклюзивный центр в Петербурге. Об этом рассказали в группе организации во "ВКонтакте".

Это первая площадка, которую мы закрываем за все 9 лет работы. Это не просто первое закрытие, но и закрытие одного и любимейших и ценнейших центров "Антон тут рядом". Пресс-служба благотворительного фонда "Антон тут рядом"

В организации поделились причиной прекращения работы центра – проект "дорогой и сложный". Однако сотрудники сообщили и о хорошей новости: готовится "нечто новое и необходимое" для Северной столицы.

Отметим, что фонд "Антон тут рядом" основан в 2013 году. Главной миссией организации является системная помощь для людей с аутизмом.

Ранее на Piter.TV: центр паллиативной медицинской помощи построят в Колпино.

Фото: ВКонтакте / Фонд "Антон тут рядом"