В Петербурге приводят в порядок уличные фонари

Работы включат в себя проверки положения фонарных столбов и замену вышедших из строя элементов систем освещения.

Представители ГБУ "Ленсвет" начали приводить в порядок уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку города. Таким образом предприятие готовится к осени и сокращению светового дня. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Работы включат в себя проверки положения фонарных столбов и замену вышедших из строя элементов систем освещения: они продлятся до середины августа.

По словам вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля, летняя погода в Петербурге длится недолго, а это единственное время, когда подобные мероприятия можно осуществить. Также он добавил, что в период белых ночей в июне уличные фонари горят лишь 2 часа, а в декабре время их работы увеличивается до 548 часов.

Ранее мы сообщили о том, что вторую ветку главного коллектора построят в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга