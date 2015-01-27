Вторую ветку главного коллектора повторять в Петербурге

В Северной столице будет построена вторая нитка главного канализационного коллектора. Соответствующий проект одобрило городские правительство. Об этом пишет пресс-служба Смольного.
Сооружение будет находиться в Приморском районе: оно будет представлять из себя коллектор глубокого заложения на территории Северной станции аэрации и посёлка Ольгино. Его длина составит почти 3 км.
Создание коллектора будет проходить "подземным способом" без нарушения инфраструктуры и благоустройства
Фото: Pxhere
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