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На Парнасском путепроводе установили 106 новых светодиодных фонарей
Сегодня, 12:07
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На Парнасском путепроводе установили 106 новых светодиодных фонарей

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Реконструкция наружного освещения закончена на полгода раньше сроков.

Специалисты закончили реконструкцию наружного освещения на Парнасском путепроводе. В общей сложности у проезжей части и на съездах было установлено 106 светодиодных фонарей на опорах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Также современные светильники теперь освещают пешеходную дорожку у домов №151 и 153 по проспекту Энгельса. Работы проводились в ночное время суток в связи в оживлённым движением на путероводе. 

Добавим, что работы удалось завершить на 6 месяцев раньше намеченного срока. 

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию Большого Конюшенного моста оценили в 240 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Смольного 

Теги: новое освещение, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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