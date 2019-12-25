На Парнасском путепроводе установили 106 новых светодиодных фонарей

Реконструкция наружного освещения закончена на полгода раньше сроков.

Специалисты закончили реконструкцию наружного освещения на Парнасском путепроводе. В общей сложности у проезжей части и на съездах было установлено 106 светодиодных фонарей на опорах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также современные светильники теперь освещают пешеходную дорожку у домов №151 и 153 по проспекту Энгельса. Работы проводились в ночное время суток в связи в оживлённым движением на путероводе.

Добавим, что работы удалось завершить на 6 месяцев раньше намеченного срока.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию Большого Конюшенного моста оценили в 240 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Смольного