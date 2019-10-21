Финальный этап реставрации флигеля-адъютантского дома в Петергофе обойдется в 71 млн рублей

Объект будет сдан к 1 сентября 2023 года.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил тендер на завершение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия "Дом флигель-адъютантский" в Петергофе. Судя по информации портала госзакупок, на завершающем этапе исполнителю готовы заплатить как минимум 70,9 млн рублей.

Как указано в техническом задании, нежилое здание приспособят для административных нужд. Для этого надо будет выполнить реставрацию фасадов, лестниц и дверных проёмов, провести штукатурные работы, выполнить отмостку и отделку помещений. Также в зоне ответственности подрядчика будет находится полный комплекс инженерных коммуникаций. Снаружи вокруг объекта будет уложен новый асфальт.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 4 августа.

Ранее мы сообщили о том, что в саду 9-ого января пройдёт реставрация ограды.

Фото: wikivoyage.org