Флайбордисты подняли российский флаг над Невой

Триколор размером 6 на 10 метров специально изготовили в ателье.

В День России, 12 июня, представители сборной по гидрофлаю поздравили страну с праздником и подняли над акваторией Невы государственный флаг. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Для того чтобы подняться над водой использовали флайборд, специальную доску, работающую за счёт реактивной силы потока воды. Отмечается, что триколор размером 6 на 10 метров специально изготовили в ателье. Чуть ранее его тестировали на водостойкость.

К сожалению, акция прошла без зрителей, так как в городе все еще действуют ограничительные меры.

Ранее мы писали, что жители Ленобласти поддержали флешмоб #ОкнаРоссии.

Фото: "Петербургский дневник"