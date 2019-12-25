Жители Ленобласти поддержали флешмоб #ОкнаРоссии

Они разукрасили окна балалайками, медведями и самоварами.

В День России жители Ленобласти приняли участие в флешмобе #ОкнаРоссии. Они разукрасили окна балалайками, медведями, самоварами и другими атрибутами России. Самым популярным изображением оказался Московский Кремль.

В акции приняли участие не только взрослые, но и дети. Фотографии разместили в соцсетях с хештегами: #ОкнаРоссии, #МояРоссия, #ЯлюблюРоссию.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти сотрудники МЧС подготовили поздравление ко Дню России.

Фото: пресс-служба Ленинградской области, Pixabay