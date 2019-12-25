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Жители Ленобласти поддержали флешмоб #ОкнаРоссии
Сегодня, 12:21
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ruzannar

Жители Ленобласти поддержали флешмоб #ОкнаРоссии

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Они разукрасили окна балалайками, медведями и самоварами.

В День России жители Ленобласти приняли участие в флешмобе #ОкнаРоссии. Они разукрасили окна балалайками, медведями, самоварами и другими атрибутами России. Самым популярным изображением оказался Московский Кремль.

В акции приняли участие не только взрослые, но и дети. Фотографии разместили в соцсетях с хештегами: #ОкнаРоссии, #МояРоссия, #ЯлюблюРоссию.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти сотрудники МЧС подготовили поздравление ко Дню России.

Фото: пресс-служба Ленинградской области, Pixabay

Теги: 12 июня день россии, окна россии, флешмоб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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