"Уже скоро": Ученые создали первую математическую модель машины времени

По мнению ученых, люди не верят в путешествия во времени, потому что никогда не делали это.

Ученые из Канады и США создали математическую модель машины времени.

Канадский физик и математик Бен Типпет и астрофизик из США Дэвид Цзан создали математическую модель, которая даст возможность путешествовать во времени. Их модель основана на теории общей относительности. Свой проект ученые назвали TARDIS.

В основе разработки лежит утверждение, что время является четвертым измерением нашей Вселенной. Время, как и пространство, искривлено из-за объектов с большой массой. Для "путешественников" машины времени, по мнению ученых, время замкнуто в круг. Путешествовать можно будет и вперед и назад. Некий "пузырь" с путешественниками во времени будет передвигаться быстрее скорости света.

По словам ученых, для изготовления машины времени по их модели на данный момент не существует материалов. Но они, возможно, будут уже скоро открыты.

Видео: YouTube/отрывок из фильма "Гостья из будущего"