Фитнес-центры Петербурга готовятся к закрытию

Скорее всего, такая мера коснётся и общепита в торговых центрах.

Правительство Санкт-Петербурга обсуждает с Роспотребнадзором усиление мер против распространения коронавируса.

С момента официального начала пандемии посетителей в крупнейших сетях фитнес-клубов стало в два раза меньше. Теперь власти и вовсе хотят их закрыть.

"Фитнес-центры точно будут закрываться, заведения общественного питания — в зависимости от ситуации", — сообщил вице-губернатор Евгений Елин по итогам совещания.

Такая же мера возможна и в отношении фуд-холлов в торговых центрах. Однако сами торговые центры продолжат работу, ограничение числа посетителей в их отношении не рассматривается.

Но решение правительства может поменяться в любой момент: всё зависит от того, как будет развиваться эпидемия.

Ранее мы сообщили, что петербуржцы не перестали ходить в торговые центры после запрета властей.

Фото: Pixabay