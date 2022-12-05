"Лахта Центр" показал процесс замерзания Финского залива

Водная гладь полностью покрылась морозными узорами к началу декабря.

Петербуржцы могут проследить за тем, как постепенно замерзал Финский залив осенью 2022 года. Заснятое над акваторией видео заняли представители "Лахт Центра".



На кадрах видно, как водную гладь стремительно заполоняют морозные узоры. Полностью залив замёрз "по расписанию", к декабрю.

К первым числам декабря холод завершил свое дело. отметили в посте

Ранее мы сообщили о том, что на Финском заливе заметили созданные природой "ледяные скульптуры".

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр