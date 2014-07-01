На Финском заливе заметили созданные природой "ледяные скульптуры"

В первый день декабря акватория Финского залива покрыта ледяными образованиями причудливой формы. Фотографии завораживающего природного явления, сделанные автором telegram-канала "Астро Фото Болото" Катей Стрельниковой, опубликовали представители "Лахта Центра".
Подобные "ледяные скульптуры" формируются каждую зиму при образовании льда, когда уровень воды начинает убывать.
Ранее эксперт рассказал петербуржцам, как увидеть предстоящий пик звездопада.
Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр (Катя Стрельникова)
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