Финский производитель красок Teknos Group рассматривает уход с российского рынка

Финский производитель красок Teknos Group рассматривает возможность ухода с российского рынка из-за ситуации на Украине. Сообщение об этом появилось на сайте компании.
В связи с развитием ситуации [при.ред. спецоперации] и обстоятельств мы не видим никакой возможности вести наш бизнес в таких условиях. Принимая во внимание ухудшение местных условий ведения бизнеса, мы решили начать планировать уход с российского рынка.
Паула Саласти, генеральный директор Teknos.
Компания работала в России с 2005 года. У нее есть офисы в Москве и Петербурге.
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Фото: Pexels
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