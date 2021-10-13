Финский производитель красок Teknos Group рассматривает уход с российского рынка

В компании отметили, что возможности вести бизнес в нынешних условиях нет.

Финский производитель красок Teknos Group рассматривает возможность ухода с российского рынка из-за ситуации на Украине. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

В связи с развитием ситуации [при.ред. спецоперации] и обстоятельств мы не видим никакой возможности вести наш бизнес в таких условиях. Принимая во внимание ухудшение местных условий ведения бизнеса, мы решили начать планировать уход с российского рынка. Паула Саласти, генеральный директор Teknos.

Компания работала в России с 2005 года. У нее есть офисы в Москве и Петербурге.

Ранее стало известно о том, что рост цен на продовольствие в Петербурге может достигнуть 20% в 2022 году.

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