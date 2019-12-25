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Финские компании в Ленобласти продолжат работу
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Финские компании в Ленобласти продолжат работу

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В четверг, 16 апреля, состоялась видеоконференция представителей экономического блока и комитета по внешним связям 47-ого региона с финскими бизнесменами, представителями Финско-Российской торговой палаты и Генерального Консульства Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

За время дистанционных переговоров удалось обсудить дальнейший порядк работы финских компаний с учётом противоэпидемических мер, принятых в Ленобласти. 

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов отметил, что Агентство экономического развития сотрудничает с иностранными компаниями на постоянной основе, в том числе, с крупнейшим партером региона – Финляндией.  Предприятия страны-соседа приступили к работе, сотрудники придерживаются санитарно-эпидемических норм.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге из-за самоизоляции спрос на офисы упал на 40%.

Фото : Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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