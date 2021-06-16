Финские футболисты вышли на разминку перед матчем в Петербурге с пожеланием здоровья датчанину Эриксену

Матч команды со сборной России начнется в 16 часов по московскому времени.

Игроки футбольной сборной Финляндии вышли на разминку перед матчем с Россией в футболках с пожеланием здоровья полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену. Об этом 16 июня с места событий передает корреспондент Piter.tv.

Игрок миланского "Интера" в матче 1-го тура группы B между сборными Дании и Финляндии пережил остановку сердца прямо на поле, рассказали врачи. Игру пришлось приостановить, матч закончился со счетом 0:1 в пользу команды Финляндии.

Тем временем, в Петербурге в среду проходит матч уже 2-го тура группы B между сборными Финляндии и России, уже объвлены стартовые составы команд.

Видео: Piter.tv