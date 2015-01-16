Объявлены стартовые составы на матч Евро-2020 между Россией и Финляндией

Начало встречи – в 16:00 по московскому времени.

Объявлены стартовые составы на второй матч группы B футбольного Евро-2020 между командами России и Финляндии. Игра начнется на стадионе в Санкт-Петербурге в 16:00. В "старте" российской национальной команды – три игрока футбольного клуба "Зенит" – Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Артем Дзюба. Место в воротах занял Матвей Сафонов – голкипер футбольного клуба "Краснодар". Это его первый официальный матч в составе национальной сборной.

На видео, снятым мобильным корреспондентом Piter.tv с места событий, удалось заснять начало предматчевой разминки сборной России.

Прошлый матч на стадионе в Петербурге российская команда проиграла бельгийцам со счетом 0:3.

Составы команд:

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес, Баринов, Миранчук, Оздоев, Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, О"Шонесси, Уронен, Луд, Шюллер, Камара, Похьянпало, Пукки.

Фото, видео: Piter.tv