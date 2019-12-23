Она осталась довольна блюдами и системой подачи.

Финская журналистка оценила обед российских школьников. Иностранка из издания YLE восхитилась питанием, которым кормят учеников. Известно, что Черстин Крунвалль посетила образовательное учреждение в Гатчине.

За обедом дети не просто едят, но и учатся вести себя за столом и обращаться со столовыми приборами написала журналистка

В тот день детям подавали на стол борщ и макароны с котлетой. Также каждому ребенку полагался компот и хлеб. С среднем такой рацион обходится в два евро в сутки. Журналистка отдельно отметила систему дежурств, которая позволяет подавать блюда ученикам. Этим каждый день занимается определенный учебный класс, школьники дежурят по очереди.

Журналистка удивилась, что российские дети обычно бывают голодны утром по понедельникам. В Финляндии же такого не происходит. Школьники досыта наедаются на выходных, так как часто отправляются к бабушке и дедушке.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2020 году питание в школьной столовой обойдется петербуржцам в 228 рублей на один день.

Видео: YouTube/UATV Russian