В 2020 обед в школьной столовой обойдется петербуржцам в 228 рублей

На сайте Смольного появился документ с расценками на школьное питание в новом году.

Обеды в петербургских школьных столовых подорожают в 2020 году. Соответствующее постановление правительства опубликовали на сайте Смольного.

Со следующего года завтрак в государственных образовательных учреждениях обойдется родителям школьника в 61 рубль, обед - 106 рублей, а комплексный обед - 167 рублей. На данный момент они стоят 58 рублей, 102 рубля и 160 рублей соответственно.

Получается, что за полноценное питание на весь день придется заплатить 228 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор забраковал питание детей во многих петербургских школах и садах.

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