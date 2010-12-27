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В 2020 обед в школьной столовой обойдется петербуржцам в 228 рублей
Сегодня, 19:17
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nadezhda_sib

В 2020 обед в школьной столовой обойдется петербуржцам в 228 рублей

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На сайте Смольного появился документ с расценками на школьное питание в новом году.

Обеды в петербургских школьных столовых подорожают в 2020 году. Соответствующее постановление правительства опубликовали на сайте Смольного.

Со следующего года завтрак в государственных образовательных учреждениях обойдется родителям школьника в 61 рубль, обед - 106 рублей, а комплексный обед - 167 рублей. На данный момент они стоят 58 рублей, 102 рубля и 160 рублей соответственно. 

Получается, что за полноценное питание на весь день придется заплатить 228 рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор забраковал питание детей во многих петербургских школах и садах. 

Фото: pixabay.com 

Теги: питание, столовая, школьный обед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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