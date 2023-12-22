Финская сеть гипермаркетов Laplandia может появиться на петербургском рынке

Главными товарами, которые компания продаёт в России, являются продукты питания: кофе, сладости, шоколад, витамины и минералы для детей и взрослых, а также молочные продукты.

Основатель финского магазина Laplandia Мохамад Дарвич планирует открыть первый гипермаркет своего бренда в Петербурге. Об этом пишет "Фонтанка"

В настоящее время у Laplandia насчитывается два гипермаркета, расположенных на границе Финляндии и России. Основными клиентами ранее были русские туристы, однако их число стало снижаться из-за эпидемии COVID-19. В 2021 году компания открыла интернет-площадку для продажи товаров в России. Теперь, учитывая ориентацию компании на российский рынок, Laplandia планирует открыть гипермаркет в Петербурге, который сейчас приобретает 50% их продукции через онлайн-торговую площадку.

Главными товарами, которые компания продаёт в России, являются продукты питания: кофе, сладости, шоколад, витамины и минералы для детей и взрослых, а также молочные продукты. Они составляют 70% от общего объема товаров. Оставшиеся 30% включают в себя обувь, хозяйственные товары, бытовую химию и другие товары.

Ранее мы сообщили о том, что крупный московский застройщик вышел на петербургский рынок.

Фото: Laplandia.fi