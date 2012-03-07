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Финская сеть Hesburger планирует к лету закрыть свои рестораны в России
Сегодня, 16:18
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Финская сеть Hesburger планирует к лету закрыть свои рестораны в России

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Отмечается, что медленный уход компании вызвал обсуждение в соцсетях.

Финская сеть быстрого питания Hesburger сообщила о своем уходе с российского и белорусского рынка. Компания закроет свои рестораны летом. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

На данный момент Hesburger закрыла только один ресторан, рассказал исполнительный директор компании Кари Салмела. В компании "с беспокойством следили за обсуждением о национализации" компаний, которые ушли из РФ. Закрытие происходит медленно из-за того, что организация учитывает безопасность своих сотрудников. При этом Салмела пообещал сделать все возможное, чтобы как можно скорее закрыть свои рестораны в России. На данный момент их здесь 38, в Белоруссии — 4. 

У Hesburger также есть 7 ресторанов в Украине. По данным компании, все сотрудники сейчас живы и продолжают получать зарплату. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что несколько McDonald"s в Петербурге не планируют закрываться. 

Фото: официальный сайт Hesburger

Теги: hesburger, фастфуд
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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