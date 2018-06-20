Финская компания отказалась от строительства лакокрасочного завода под Петербургом

Деньги, выделенные на стройку, перейдут на развитие производства в городе.

Финская компания Tikkurila больше не планирует строить лакокрасочный завод в Ломоносовском районе Ленинградской области. Объект должен был появиться в индустриальном парке в Горелово. Вместо этого руководство решило вложить деньги в местный бизнес. Средства перейдут в собственное производство на территории Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным специалистов, причиной отказа от завода стало снижение спроса на лаки и краски, а также увеличение стоимости строительства. Президент иностранной фирмы отметила, что рынок Северной столицы лидирует по итогам 2018 года. Н данный момент сотрудники компании собираются расширить в регионе продажи красок на водной основе.

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Фото: Piter.tv