Финская компания Wartsila продала предприятие "Вяртсиля Восток" в Петербурге

Согласно данным сервиса Rusprofile, единоличным собственником организации с 11 июля стал Константин Норцев.

Стало известно, что финская машиностроительная компания Wartsila продала в Петербурге предприятие ООО "Вяртсиля Восток". Компания является одним из мировых лидеров в создании оборудования для морской и энергетической отраслей.

Согласно данным сервиса Rusprofile, единоличным собственником организации с 11 июля стал Константин Норцев. В структуре финского производителя он работал 15 лет, в 2020-м стал руководителем в компании в Петербурге, пишет "Деловой Петербург".

"Вяртсиля Восток" занимается поставкой финского оборудования для российских заказчиков, а также разрабатывает проекты гражданских судов. Условия сделки участники не разглашают. В прошлом году выручка ООО "Вяртсиля Восток" выросла на 405 млн, до 3,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила 227 млн рублей.

На сервисе Rusprofile сообщается, что "Вяртсиля Восток" работала с такими партнерами, как Транснефть-Восток", "Газпром Флот", Балтийский завод, ФГУП "Атомфлот" и другие. Предприятие поставляло оборудование для ледокола, рыбопромысловых проектов и траулеров.

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Фото: phxere

