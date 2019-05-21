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Два россиянина пытались незаконно пересечь границу с Финляндией
Сегодня, 17:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Два россиянина пытались незаконно пересечь границу с Финляндией

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Два иностранца, незаконно пересекшие границу с Финляндией, но были задержаны пограничниками и просят убежища.

Утром во вторник, 11 июля, пограничная служба юго-восточной Финляндии зафиксировали двух человек, которые несанкционированно переходили границу из России в Финляндию в районе Южной Карелии, рядом с озером Суокумаанъярви. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь по данному случаю лица задержаны, а пограничники начали предварительное следствие по подозрению в совершении преступлений на государственной границе. 

Уточняется, что люди просили убежище в Финляндии.

Ранее сообщалось, как работает генконсульство Финляндии в Петербурге.

Фото: unsplash.com

Теги: граница, нелегальное пересечение, санкт-петербург и финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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