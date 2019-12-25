Финн поделился впечатлениями о Боткинской больнице

После посещения частной клиники в Санкт-Петербурге из-за боли в горле его перевели на дальнейшее лечение в инфекционную больницу им. С. П. Боткина.

Гражданин Финляндии с болью в горле попал в Боткинскую больницу и поделился с соотечественниками впечатлениями. Фотографии и рассказ о лечении в петербургской больнице он опубликовал в закрытой Facebook-группе.

По фото можете оценить уровень гигиены. пациент

По словам финна, из крана три дня не текла вода. С ним поделились бутылкой воды, но потом посоветовали обратиться за помощью к родственникам. В этом возникла проблема, потому что все родственники мужчины находятся в Хельсинки.

Финн признался, что за два дня выпил только чай. Он также не был готов к тому, что окажется без зубной щетки, зарядки для телефона и сменной одежды. Своим соотечественникам он посоветовал собрать все необходимые вещи перед посещением российской больнице. В итоге в Боткинской больнице ему нашли англоговорящих врача и медсестру, которые быстро его вылечили. Лечение обошлось иостранцу 2500 рублей в день. Он выразил надежду, что "рубли" пойдут на ремонт медицинского заведения.

Ранее врач Боткинской больницы рассказала про работу в одном из самых сложных отделений.

Фото: Piter.tv; Facebook / Suuntana Venäjä