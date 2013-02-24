Финляндия разрешила въезд в страну владельцам маломерных судов

Все решения о пропуске через границу принимают в индивидуальном порядке.

С четверга, 15 апреля, по 31 мая разрешили въезд из России в Финляндию для вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов. Об этом сообщили в генеральном косульстве страны в Петербурге.

Вывоз и транспортировка является основанием для оформлением шенгенской визы. Пересечь границу можно будет только через открытые пункты пропуска в их рабочее время, решение на пограничном контроле будут принимать индивидуально. Таким образом, решение оформить заранее невозможно. Пребывание за прогулочным судном потребуют доказать документально. Долгосрочный ремонт в стране запрещен.

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