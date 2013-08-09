  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:11
107
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Финляндия готовит новый пакет поставок Украине

0 0

Петтери Орпо рассказал о готовности помогать ВСУ так долго, как потребуется.

 Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве заявил о подготовке нового пакета со стороны Хельсинки для Вооруженных сил Украины. В этот перечень войдут боеприпасы и тяжелые виды оружия. Политик добавил, что его страна продолжит оказывать помощь союзникам. Гость пояснил, что решение о передаче ВСУ нового пакета поддержки будет рассмотрено властями уже на текущей неделе.

Финляндия уже предоставила помощь в размере 1,7 миллиарда евро, это, в частности, предусматривает предоставление оборонных средств на сумму более 1,2 миллиарда. Сейчас готовим новый пакет помощи, 18-й. Туда будут входить тяжелые вооружения, боеприпасы.

Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии

В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу.

Фото и видео: YouTube  / Офіс Президента України 

 

Теги: брикс, военная помощь, петтери орпо, финляндия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии