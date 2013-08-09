Финляндия готовит новый пакет поставок Украине

Петтери Орпо рассказал о готовности помогать ВСУ так долго, как потребуется.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве заявил о подготовке нового пакета со стороны Хельсинки для Вооруженных сил Украины. В этот перечень войдут боеприпасы и тяжелые виды оружия. Политик добавил, что его страна продолжит оказывать помощь союзникам. Гость пояснил, что решение о передаче ВСУ нового пакета поддержки будет рассмотрено властями уже на текущей неделе.

Финляндия уже предоставила помощь в размере 1,7 миллиарда евро, это, в частности, предусматривает предоставление оборонных средств на сумму более 1,2 миллиарда. Сейчас готовим новый пакет помощи, 18-й. Туда будут входить тяжелые вооружения, боеприпасы. Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України