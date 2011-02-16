ОСК проведёт детальный финансовый анализ всех предприятий

На основе проделанной работы будут вынесены решения для повышения развития и конкурентоспособности заводов и верфей.

Объединённая строительная корпорация (ОСК) намерена провести детальный финансовый анализ деятельности всех входящих в неё предприятий для принятия новой общей стратегии. Такое заявление сделал председатель совета директоров АО "ОСК" Андрей Костин.

Гендиректорр ОСК Андрей Пучков добавил, что на основе проделанной работы будут вынесены решения для повышения развития и конкурентоспособности заводов и верфей. Также будет учтена специализация каждого из предприятий.

Кроме того, Пучков подчеркнул, что вынесет проведённой модернизации личную оценку, оценит производственные и финансовые показатели и взаимоотношения с заказчиками.

Ранее мы сообщили о том, что ОСК вернётся из Петербурга в Москву после реорганизации.

Фото: aoosk.ru