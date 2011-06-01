Финансовые резервы помогут России справиться с санкциями США

Аналитики считают, что Россия справится с последствиями санкций США за счет своих высоких финансовых резервов.

Новые санкции США, введенные на прошлой неделе, не сильно отразятся на России. Как считают аналитики международного рейтингового агентства Moody"s, РФ стравится с последствиями ограничений за счет накопленных страной финансовых резервов, низких потребностей в заимствованиях и усовершенствованного регулирования. Всё это поможет нивелировать негативные последствия, передает ТАСС со ссылкой на отчет агентства.

Американские институциональные инвесторы всё ещё могут покупать российские гособлигации на вторичном рынке. Однако, по мнению экспертов, финансовые организации США едва ли будут это делать. Поэтому активность как внутренних, так и иностранных инвестиций будет значительно ниже, чем была бы без санкций.

Новые санкции против России США ввели 15 апреля. Вашингтон запретил инвесторам своей страны вкладывать деньги в первичные размещения новых выпусков российских рублевых или нерублевых государственных облигаций, которые выпустят после 14 июня 2021 года.

Кроме ограничений по госдолгу, США ввели санкции против физических и юридических лиц. А также выслали из страны десять российских дипломатов.

Ранее Piter.tv сообщал, что спикер Госдумы спрогнозировал новые санкции против России

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