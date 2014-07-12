Финансовые реалии Петербурга: как жители справляются с кредитами и ююджетом

Около 14 процентов жителей Санкт-Петербурга не ограничивают свои расходы из-за выплаты кредитов, согласно результатам опроса, проведенного изданием "Петербургский дневник" совместно с "Единой картой петербуржца".
Также 28 процентов участников опроса признали, что все же вынуждены незначительно сокращать свои траты, а 29 процентов респондентов отметили, что у них имеются существенные изменения в планировании бюджета. Такую же долю, 29 процентов, составили те, кто затруднился ответить на данный вопрос.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионерка взяла кредиты на 5 млн и перевела их мошенникам.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все