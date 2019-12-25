В Петербурге пенсионерка взяла кредиты на 5 млн и перевела их мошенникам

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге доверчивая пенсионерка набрала кредитов и перевела мошенникам более 5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 68-летняя петербурженка. Она рассказала, что в период с 7 августа по 15 августа неизвестный, представившийся сотрудником ЦБ РФ, путем обмана завладел принадлежащими ей денежными средствами. Деньги женщина брала в кредит в различных банках, а потом переводила на неизвестные счета. В общей сложности пожилая женщина перевела 5 322 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге доверчивый пенсионер оформил кредит и перевел мошенникам 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv